Jak probíhá natáčení milostných scén? David Gránský popsal, jak to mají s Patricií Pagáčovou

David Gránský

"Jsem vděčný všem lékařům, ovšem to, jaký na mě mají názor jako na seriálového doktora, nevím. Pochybuju, že to sledují. Celá strana rodiny od mojí ženy jsou lékaři a sestry, tak vím, jak na ty seriály nahlížejí. Někteří dobře, někteří hůř. Ale třeba manželčin tatínek chodil na natáčení i pomáhat. Byl primářem na očním oddělení ve vojenské nemocnici a donesl nám dokonce i nástroje, které nám chyběly, když jsme měli točit oční operaci," vyprávěl nám David.

"Teď jsme ale ze žánru medical drama přešli víc do vztahové roviny, trošku jsme se zklidnili, abychom lidi neděsili po té koroně a dramatech, která se odehrávala v reálném životě. I když nějaký díl bude věnovaný i covidu. Ale od těch pacientů trochu ustupujeme a budeme se víc zaměřovat na životy doktorů a sester," vysvětloval.

A jak to tedy bude s jeho seriálovým vztahem s Patricií Pagáčovou (31)? "Zrovna jsme spolu točili, máme tam pořád spoustu scén a máme se k sobě. Ale jak to v těch seriálech bývá, určitě nám to scenáristé budou chtít trošku zavařit. Ale přeju si, aby to trvalo dlouho, protože spolupráce s Páťou je fajn," svěřil.

Milostné scény jsou ale kvůli možnosti nákazy dost okleštěné. "Bylo to vtipné, protože postelové scény jsme zkoušeli s rouškami, museli jsme ležet metr a půl od sebe, pusy, které byly ve scénáři původně, neproběhly, a bylo jen vzdálenější objímání," popsal nám s tím, že herci musí chodit i na testy na koronavirus. ■