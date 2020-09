Poté, co zhubnul 35 kilo, ho pořád svlékají: Doktor z Modrého kódu to ve svých 65 letech bere s humorem

Mojmír Maděrič Super.cz

Loni si v kalendáři pro projekt Nej sestřička musel stáhnout kalhoty a pózoval s holým zadkem, za sebou má i odhalené role na divadle a letos se do kalendáře pro soutěže Anděl mezi zdravotníky fotil také obnažený. Na to, že je herci Mojmíru Maděričovi pětašedesát, je to dost překvapivé. Nicméně to bere s humorem.

"Mě to baví, jsem pro každou srandu a myslím, že ta fotka v kádi bude vtipná," míní a vy můžete teď už vidět záběry z focení v našem videu. "A proč mě každý svlíká? No, asi se jim líbím," smál se Mojmír, že to bude možná i tím, že ze zdravotních důvodů před časem zhubnul 35 kilo. "Hodně lidí mi sice říká, že jsem se jim víc líbil tlustej, ale mně je líp, jsem pohyblivější a tolik se nepotím," řekl nám herec.

Váhu se mu prý daří udržovat v pohodě. "Ani na to nemusím myslet. "Už se ani neumím přežrat. Sice jím docela často, ale ne moc. Do žaludku dostanu jenom svoje penzum a to je všechno. Chutě jsem musel zkrotit i kvůli cukrovce a zvykl jsem si a nevadí mi to," svěřil.

Zajímalo nás také, zda ho budeme dál vídat na obrazovkách v seriálu Sestřičky, který navázal na Modrý kód, v němž jsme ho roky vídali jako doktora Valentu. "Ta role mě baví, i když moje postava zrovna netáhne děj. Ale na to, jestli tam ten můj rozšafný strejda bude dál, se musíte zeptat scenáristů a těch, kteří to tvoří," krčil rameny. ■