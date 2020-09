Byl u jejich svatebního dne: Dojemný vzkaz muže, který před 16 lety oddával Jiřího Menzela (✝82) a jeho milovanou Olgu

Jiří Menzel a diplomat Jiří Šitler Foto: facebook J. Šitlera

Smrt režiséra Jiřího Menzela (✝82) zasáhla rodinu i řadu známých osobností a fanoušků jeho filmové tvorby. Oscarový režisér odešel do filmového nebe v sobotu večer . Na Menzela zavzpomínal i diplomat Jiří Šitler, který režiséra oddával.

„Jiří Menzel a Olga Menzelová (42) se brali v roce 2004, oddával jsem je. Od roku 2016 jsem byl ve Švédsku, Jiří mi přišel před odjezdem na rozlučku a pak jsme ještě domlouvali jeho retrospektivu ve Stockholmu. Jenže od roku 2017 bojoval o život a o zdraví,“ smutnil na sociální síti Šitler, který vyzdvihl, jak se Olga o svého nemocného manžela krásně starala.

ČTĚTE TAKÉ: Hvězdy filmového nebe truchlí pro Jiřího Menzela: Režisér Jiří Strach použil ve vzpomínce nečekaně drsná a vulgární slova

„Navštívil jsem ho potom při svých občasných cestách do ČR dvakrát, jednou v pečovatelském domě, jednou doma v jeho pražském bytě. Teď mě mrzí, že to nebylo častěji. Jsem ale moc rád, že měl vedle sebe Olgu, která se o něj starala,“ dodal diplomat, který až do letošního srpna působil jako velvyslanec ve Švédsku. ■