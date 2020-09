První díl Tváře diváky nepotěšil a pustili se do kritiky: Vraťte nám Koháka se Sokolem!

"Přijde mi, že už se berou nějaké zbytky posledních zoufalců," pustil se do soutěžících rýpal. Foto: Super.cz/archiv TV Nova

Fanoušci musí letos oželet přítomnost Jakuba Koháka (45) a Janka Ledeckého (58), jejich místa obsadili Eva Burešová (27) a Ondřej Sokol (48). Ze stálic zůstal na své porotcovské židli pouze Aleš Háma (47). Moderátorem pořadu se stal Vladimír Polívka (31), kterého diváci okamžitě začali srovnávat s jeho předchůdcem z řad přechozích, Ondřejem Sokolem.

„Chybí tam Kohák a Sokol, jejich humor byl bezkonkurenční. Už to není ono,“ postěžovala si v komentářích na facebookovém profilu jedna z fanynek. Vladimíra ale naštěstí nezatratili, díky sympatickému vystupování mu dávají šanci.

„Pan Sokol byl super, uměl to parádně. Vladimír je ale mladá krev, trošku byl v nervech, bylo to vidět, ale byl super a hezky se na něj kouká... Soutěžící ovšem letos velká bída, kromě Báry Basikové,“ řekla svůj názor další žena. Nespokojenost s výběrem soutěžících projevilo vícero diváků. „Je pravda, že mi chybí Sokol jako moderátor, ale musí se dát šance i jiným. Však on to v porotě rozbalí. Naopak v porotě chybí Kohák, to je důvod, proč jsem se na to ráda dívala. Když pominu soutěžící, kteří jsou letos dost zvláštní a upřímně mi není ani jeden sympatický. Už mi to přijde, jako když už je po 57. SuperStar,“ zaznělo v komentářích.

Pro další fanoušky pořadu jsou největším trnem v oku mladí nebo nepříliš okoukaní umělci, které mnoho z nich doposud ani neznalo. „Co se týče letošní sestavy, no k té se vyjadřovat nebudu. Přijde mi, že už se berou nějaké zbytky posledních zoufalců, co se potřebují někde zviditelnit. Ale budiž,“ ozval se nespokojený divák. ■