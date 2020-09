Dojemné záběry ze života Jiřího Menzela (†82): Olga zveřejnila šťastné chvilky s manželem a dcerami

Jiří Menzel s rodinou Video: Instagram Olgy Menzelové

V neděli večer se filmový svět dozvěděl smutnou zprávu. Ve věku 82 let zemřel oscarový režisér Jiří Menzel (✝82). Do filmového nebe odešel tvůrce snímků Ostře sledované vlaky, Postřižiny nebo Na samotě u lesa již v sobotu 5. září. O jeho odchodu informovala manželka Olga Menzelová (42), která byla se svým mužem do posledních chvil.