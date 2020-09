Zemřel oscarový režisér Jiří Menzel (†82): Manželku Olgu opustil doma v jejím náručí!

Olga a Jiří Menzelovi Foto: archiv O.Menzelové

Ve věku 82 let zemřel oscarový režisér Jiří Menzel (82). Smutnou zprávu zveřejnila v neděli večer Olga Menzelová (42). Držitel prestižní filmové ceny Oscar za snímek Ostře sledované vlaky odešel do filmového nebe v sobotu večer. Jeho žena v dojemném vzkazu popsala jejich poslední chvíle.

„Jiřinko náš milovaný, nejstatečnější ze všech statečných. Včera večer doma v našich náručích tvoje tělo opustilo náš pozemský svět. Bylo nám velkou ctí, že jsme tě mohly doprovodit na tvojí poslední cestě. Tvoje láska ke mně a našim holkám byla láskou, která si neklade podmínek,“ napsala ve smutném prohlášení Olga Menzelová na sociální síti a přidala video se společnými vzpomínkami.

Video s Jiřím Menzelem

Dlouhé oznámení o odchodu režiséra doplnila i odkazy na citáty z Bible a několikajazyčnými překlady. Oscarového režiséra v posledních letech trápily zdravotní problémy. Na podzim roku 2017 byl hospitalizován kvůli infekci mozku, prodělal operaci a byl v umělém spánku. Po několikaměsíční léčbě, kdy se jeho zdravotní stav zlepšil, se následně vrátil domů ke své ženě a dcerám Aničce a Evičce, se kterými byl do posledních chvil.

„Jiřinko, děkuju za každý den, který jsem mohla být s tebou. Bylo to výjimečné. Děkuju i za ty těžké poslední 3 roky. Stále jsi mi pomáhal. Svou statečností, chutí, neobyčejnou vůlí do života a humorem. Přeju ti hezkej obláček, jaks ty sám říkával... Smrtí nic nekončí a věřím, že se setkáme, ať už v jakékoliv podobě. Protože není možné, aby to tak nebylo. Hladím tě a milujeme tě z celého srdce navěky. Tvoje holky. Olinka, Anička, Evička," napsala se svém prohlášení Olga Menzelová. ■