Postavička jako lusk: Petra Němcová se 9 měsíců po porodu pochlubila božským tělem

Petra Němcová Foto: instagram P.Němcové

Kráska, která žije již několik let v zahraničí, je již 9 měsíců šťastnou maminkou. Loni na podzim přivedla na svět prvorozeného syna. S manželem, podnikatelem Benjaminem Larretchem, dali chlapečkovi jméno Bodhi a od jeho příchodu jsou z jejich plodu lásky oba absolutně nadšení.

Zřejmě to, že modelka prožívá jedno z nekrásnějších období života, také přispělo k tomu, že se tak rychle vrátila do formy. Vedle toho je Petra vyznavačkou zdravého životního stylu a již několik let vegankou, což také stojí za její fantastickou figurou, kterou jí mohou i o generaci mladší krásky závidět. ■