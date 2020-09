Hana Zagorová o sobě dala vědět z nemocnice: Co zpěvačka vzkázala fanouškům?

Hana Zagorová Michaela Feuereislová

Zpěvačka Hana Zagorová (74) onemocněla koronavirem. Poslední dny tráví v nemocnici, a to kvůli vysokým teplotám, které ji postihly. Její manžel Štefan Margita (64) má lehčí průběh nemoci a léčí se v domácí karanténě.

Přestože se svou ženou nemůže být, poslal jí k jejím 74. narozeninám dojemný vzkaz. A na Hanu Zagorovou rozhodně nezapomněli ani fanoušci. Už od rána jí přáli skrze sociální sítě k narozeninám a také pevné zdraví.

Štefan Margita

Poté, co byla kvůli koronaviru Hana Zagorová hospitalizována, se jim tak poprvé ozvala. „Ahojka, moc vám všem děkuji za slova podpory a přání k narozeninám. Udělali jste mi velikánskou radost i tím, že se dnes vyprodala za 15 minut hned půlka Lucerny, no to je teda něco. Také na vás myslím a těším se na vás. Hanka,“ napsala zpěvačka na svoje stránky z nemocnice. ■