Jsou nový pár? Miss Bezděková promluvila o vztahu s hvězdou Slunečné Markem Lamborou

O vztahu hvězdy seriálu Slunečná Marku Lamborovi a České Miss Andree Bezděkové (25) se mluví už nějaký ten pátek. Lambora mlčí jako hrob, Bezděková mlží o sto šest. A vypadá to, že to stále bude pokračovat.

"Marka Lamboru znám. Jestli je můj partner, to jsou neustálé spekulace. Nechci vypouštět věci, který nejsou pravda. Jsem spokojená a dál si své soukromí střežím," řekla Super.cz Bezděková ve Francii, kam vyrazila sledovat 5. etapu cyklistického závodu Tour De France.

Sama je nadšenou cyklistkou. "Ujeli jsme letos už podruhé s osmičlenným týmem náročný závod. Skončili jsme první. Byla to hrozná dřina, ale bylo to krásný. Celkově jsme měli ujet 2222 kilometrů za 111 hodin. Já sama jsem ujela asi 140 kilometrů. Bylo to skvělý," prozrazuje.

Cyklisti nejsou překvapivě ale muži, kteří by se jí líbili. "Kluci jsou hodni modelingu, nemají na sobě gram tuku. Evidentně cyklistika svědčí dobré kondici. Já bych byla ta silnější v rodině a tuhle roli opravdu nechci zastávat," dodala se smíchem Bezděková. ■