Holubová s půvabnou dcerou na zahájení týdne módy: Koukněte, jak jim to společně slušelo

Herečka na zahájení pražského týdne módy. Michaela Feuereislová

Zahajovací party Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku přilákalo i osobnosti, které na módních akcích tohoto tipu často nepotkáváme. Kromě jiných se zde objevila Eva Holubová (61), která plnila úlohu doprovodu své dcery, fotografky Karolíny. Obě dorazily na místo konání do areálu bývalého kláštera Gabriel Loci s předstihem.

„Ten klášter svatého Gabriely mě fascinuje. Nikdy bych nevěřila, že budu díky týdne módy poznávat Prahu. Minulý rok to byla karlínská Invalidovna a letos je to tento krásný kláštěr na Smíchově,“ uvedla herečka. Ta se těšila na výtvarnou performance Liběny Rochové propojující hudbu, tanec, módu a světlo, která byla hlavním hřebem večera.

„Moc těch lidí tady neznám. To není jejich chyba. Tak se tak dívám kolem sebe a přemýšlím, co tady dělají, proč tu jsou,“ uvedla s úsměvem Eva Holubová a odebrala se dělat selfíčka do prostor zrcadlového sálu vytvořeného magazínem Harper’s Bazaar.

