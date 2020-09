V tomhle filmu ze sebe vydaly maximum: Známé české herečky musely uběhnout maraton

Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová a Jenovéfa Boková Foto: archiv FTV Prima

V českých kinech držela komedie Ženy v běhu rekordy, nyní se premiérově objeví na televizní obrazovce. Pro protagonistky snímku, které se musely opravdu vážně pustit do běhání, to bylo opravdu náročné. Zlata Adamovská (61), Tereza Kostková (44), Jevovéfa Boková ani Veronika Khek Kubařová (33) toho ale rozhodně nelitují. A některým z nich zůstal běh stále jako koníček.

Celý děj se točí kolem toho, že ženy mají zaběhnout maraton. Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta.

Trailer k filmu Ženy v běhu

CinemArt

"Přiznám se, že nejsem sportovní typ. Dneska už sice běhá po ulicích spousta lidí, je to vice méně módní záležitost, běh je ale pro mnohé především součástí zdravého životního stylu. Já ráda plavu nebo jezdím na kole, ale běhání mě nikdy nelákalo. Nicméně abych byla ve formě, začala jsem pár měsíců před natáčením trénovat. Musela jsem si často přivstat, protože v létě byla úmorná vedra a odpoledne bych uběhla sotva sto metrů. Ráno to bylo kolem dvou kilometrů," vzpomíná Zlata Adamovská.

"Při natáčení se pořád na něco čeká, takže je to více otázka trpělivosti a schopnosti přesně opakovat akci, než skutečného sportovního běhání. Ale protože jsem v minulosti celá léta běhávala, tak si tělo vzpomnělo docela rychle a pro potřeby filmu jsem byla až překvapivě v kondici. Ale nevím, nevím, jestli bych naopak v reálu uběhla to své dřívější penzum," míní Tereza Kostková.

ČTĚTE TAKÉ: Mikádo jí sluší: Tereza Kostková v novém účesu omládla

"Jsem zarputilý neběžec, říkala jsem si, že by to mohla být docela sranda," vzala tehdy ze zajímavých důvodů nabídku Jenovéfa Boková. Běhání ovšem rozhodně nepropadla. "Jsem ráda, že jsem si k tomu díky filmu přičuchla, ale díky, pro mě je lepší ta jóga," vysvětluje.

S tréninkem to nepřehnala Veronika Khek Kubařová (33). "Krutě se mi to vymstilo. Hned první den jsme totiž točili scénu, kdy běžím v jisté krizové situaci něco zachránit. V příběhu už mám něco natrénováno, takže běžím opravdu naplno, a navíc ještě do schodů. Jenže já jsem před natáčením tréninku opravdu moc nedala. Chtěla jsem, aby bylo uvěřitelné, že už opravdu dobře běhám, a tak jsem se před každým záběrem roztrénovala skákáním. A jako na potvoru jsme ten záběr točili nejméně desetkrát, protože se pořád něco kazilo. A mě najednou začaly vypínat nohy, padala jsem, a ještě týden potom jsem byla ráda, že vůbec chodím, pořád jsem zakopávala," vyprávěla. ■