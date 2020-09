Štefan Margita promluvil o zdravotním stavu své ženy: Jak na tom Hanka Zagorová je?

Štefan Margita a Hana Zagorová Herminapress

Zagorová informaci zveřejnila, aby předešla spekulacím, které se začaly množit. „Naši milí, nechtěli jsme vás zatěžovat našimi starostmi. Ano, oběma nám vyšly pozitivní testy na covid. Ať se to nemusíte dovídat z různých nafouklých spekulací,“ uvedli manželé v prohlášení.

Dále upřesnili, že zatímco Margita je v domácím léčení, Zagorová kvůli horšímu průběhu nemoci leží ve špitále. „Věřte, že děláme, co můžeme, a brzy se s vámi uvidíme,“ vzkázali fanouškům.

Do nemocnice musela zpěvačka kvůli vysokým teplotám. „Vrátila se po dvou koncertech, dva dny na to jí stoupla horečka téměř na čtyřicet. Testy prokázaly, že je nakažená covidem, a kvůli těm horečkám, které ani po týdnu neklesly, musela být Hanka hospitalizovaná,“ řekl v pořadu Showtime Margita s tím, že nepřeje nikomu, aby si zažil to, co jeho žena v posledních deseti dnech.

Závěrem měl pro fanoušky dobrou zprávu: „Věřím, že Hanka bude brzy doma, snad už příští týden. Její stav se zlepšil,“ dodal. ■