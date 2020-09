Pánové, máte smůlu: Krásná zrzka ze Sestřiček se pochlubila přítelem

Natálie Halouzková Super.cz

"Že bych byla nějaká seriálová hvězda si vůbec neuvědomuju. Ono je to tak strašně přirozené, ale je to strašně super a jsem za to vděčná. Teď hlavně za partu, kterou na Sestřičkách máme. Skvěle si to sedlo. A můžu prozradit, že nejsem první volbou, místo mě měla být původně jiná herečka," prozradila Super.cz Halouzková.

Co si ovšem moc neužívá, jsou atributy spojené s prací zdravotní sestry. "Krev a podobné věci nemusím, na to jsem trošku cíťa. Vyndavala jsem stehy, což bylo docela v pohodě. Ale Daniele Šinkorové jsem brala krev, ale i když to bylo jenom jako, tak se mi trochu zvedal žaludek, jehly moc nedávám," připustila, že tuhle profesi by sama dělat nemohla. "Respekt všem zdravotníkům, já bych na to neměla," svěřila.

V našem videu jsme si popovídali také tom, jak Natálka ráda tráví volný čas a o jejím partnerovi, s nímž už je dva roky.

"Chtělo to tedy trošku přemlouvání, aby se mnou vůbec jel, protože není z branže. Studuje a teď má v plánu fyzioterapii, takže to zdravotnictví tam trošku je," usmívala se sympatická herečka. ■