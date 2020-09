Nejúspěšnější slovenská modelka současnosti by ani nespočítala, kolik testů na koronavirus absolvovala

Michaela Kociánová je už podesáté ambasadorkou prestižní modelingové soutěže. Super.cz

Podesáté se Michaela Kociánová (31) chopila role ambasadorky soutěže Schwarzkopf Elite Model Look. Slovenská topmodelka bude na konci září vybírat ve své domovině na castinzích v obchodních centrech svou nástupkyni. „Moc se na to těším. Věřím, že to všechno zvládneme i s bezpečnostními opatřeními, která panují v obchodních centrech,“ říká modelka.