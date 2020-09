V seriálu Sestřičky hraje Míša Tomešová s expřítelem: Co na to její manžel, hvězda Slunečné?

Michaela Tomešová hraje v Sestřičkách s bývalým milencem. Super.cz

"To už snad ani není pravda. Je to strašně dávno, takže když jsem nastoupila do Sestřiček, je to, jako bychom točili s kámošem. Je to super. Sdílíme společný humor, popichujeme se a na place je to s ním fajn. Jsem ráda, že spolu točíme, protože doposud jsme spolu třeba jen zpívali na nějakých akcích," řekla nám Míša.

A jak to bere její manžel Roman Tomeš, hvězda Slunečné? "Nežárlí. To by se užárlil, protože naše povolání skýtá to, že se pořád s někým objímáme a pusinkujeme. Pak přijdeme domů a jsme to prostě jenom my dva," vysvětlovala Míša, s níž jsme si v našem videu popovídali i o její roli v Sestřičkách, o focení, které absolvovala na soustředění soutěže Anděl mezi zdravotníky a jejím vztahu ke zdravotníkům obecně. ■