Co se u nich děje po setmění? Adéla Gondíková zažívá s Langmajerem v ložnici komické situace

Na vylepšení drobných nedokonalostí není pozdě v žádném věku. Adéla Gondíková (47) se pro malý zásah do svého zevnějšku rozhodla až pár let před padesátkou. Botox nebo úpravy od plastického chirurga k tomu ale nepotřebovala, nechala si srovnat chrup, o čemž snila už dlouhá léta.

„Já jsem vždycky měla nějakou televizní práci a nedokázala jsem si představit, že bych se tam usmívala s drátama, takže jsem se k tomu nikdy neodhodlala. Najednou vymysleli průhledná rovnátka, která byla geniální. Strašně to bolelo, ale byla jsem hrozně poctivá a za 9 měsíců se mi to celý srovnalo,“ prozradila Super.cz herečka.

Nyní už má vysněný americký úsměv, ale aby efekt vydržel dlouhodobě, musí si v noci nasazovat snímatelná rovnátka. „Jsou hrozně vtipný, takový ty dětský. Říkala jsem si, že je to jedno, že v noci na mě nikdo nekouká, ale když jsem si je dala do pusy, tak jsem zjistila, že se s tím nedá vůbec mluvit,“ přiznává.

S manželem Jiřím Langmajerem (54) mají proto doma o zábavu postaráno. „Doktorka mi říkala, že to nevadí, že s tím budu říkat jen ,Dobrou noc', ale to není pravda. Já si vyčistím zuby, nasadím si je, a ještě si v posteli čtu, koukáme na televizi nebo si povídáme. Takže občas na něj promluvím a zažíváme velmi komické situace, je to velice romantický,“ směje se Adéla Gondíková. ■