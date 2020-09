7 plavkových fotek české Barbie: Podívejte se na provokativní Myslivcovou jen v bikinách

Dominika Myslivcová Foto: Super.cz/Instagram a archiv D. Myslivcové

Tou se dnešní oslavenkyně, která na svém narozeninovém dortu sfoukne už 26. svíček, pochlubila na nedávné dovolené u moře. Do Chorvatska vyrazila za sluníčkem a koupáním ve vlnách, které si stejně jako řada dalších Čechů rozhodně nechtěla odpustit.

Před měsícem nám Dominika řekla, že chce ještě na postavě pořádně makat. „Jsem sebekritický člověk, ještě to chce doladit. Jsem typ člověka, který musí pořádně dřít na své postavě, aby nějak vypadal. Bez toho to nejde. Když si dám hodně jídla, je to hned vidět,“ svěřila Myslivcová, která má rozhodně odlišný názor než její fanoušci.

„Dominiko, jsi moc krásná. Sexy tělo bohyně,“ napsal jí jeden z jejích obdivovatelů k fotce v bikinách, kterých má Myslivcová ve svém šatníku nespočet. Tím se můžete přesvědčit v naší galerii, kde je sexy blondýnka jen v plavkách. ■