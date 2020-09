Servírku z Mostu! nepoznáte: Takhle jí to sluší jako blondýnce

Dominika Býmová je k nepoznání Super.cz

Roli servírky ze seriálu Most! už jí asi nikdo neodpáře. Ale tady ji možná nepoznáte. Dominika Býmová (32) byla sama překvapená, že v muzikálu Rebelové, kde si zahraje roli, kterou na filmovém plátně ztvárnila Soňa Norisová (47), vyfasovala blond paruku.

"Sama mám tu paruku na sobě poprvé a myslela jsem, že budu brunetka, jako byla Soňa ve filmu, když jsem také hnědovláska," krčila Dominika rameny na jedné z posledních zkoušek muzikálu, který bude mít v Hudebním divadle v Karlíně premiéru na začátku prosince. Jinak je ovšem z kostýmu ve stylu 60. let nadšená. "Je to taková ženská móda, to je fajn," míní.

Dominika se před rokem vdávala za svého dlouholetého přítele Ericha, proto nás zajímalo, jak je spokojená.

"Všechno je moc hezké, jen jsme se přes léto kvůli mým zkouškách a manželově práci tolik neviděli. Ale on mě v mé práci moc podporuje a těší se na představení," vysvětlovala. Na rozdíl od jiných párů ovšem nevyužili nouzového stavu, kdy byli spolu doma, k rozšíření rodiny. "Mám pocit, že letošní rok je rokem miminek. Ale my ještě počkáme," svěřila. ■