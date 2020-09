Bídák (73) ze Hry o trůny klofnul další mladší kočku: Takhle demonstrovali lásku na pláži v Benátkách

Charlese Dance doprovodila na pláž mladší dáma. Profimedia.cz

V Benátkách se to nyní díky filmovému festivalu hvězdami jenom hemží. Svůj poslední filmový počin s názvem The Book of Vision přijel promovat i herec Charles Dance (73). Představitel intrikánského Tywina Lannistera ze Hry o trůny měl s sebou i půvabný doprovod.