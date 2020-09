První vystoupení v životě a rovnou žhavá show: Kalousová to v Tváři rozjela jen v kalhotkách a podprsence

Andrea Kalousová Foto: archiv TV Nova

„Musím se přiznat, že jsem docela nervózní, není to moje parketa, nikdy jsem to nedělala, vystupování na pódiu, tanec a zpěv a je to pro mě jedna velká neznámá a je to pro mě náročný. Je toho strašně moc a člověk si to doma za obrazovkou neuvědomuje,“ svěřila se modelka před svým výkonem. Hned v prvním díle dostala půvabná brunetka pořádně těžký úkol.

Proměnit se měla v Britney Spears a zazpívat její hit Work Bitch. A nutno říct, že se toho zhostila bravurně. Andrea totiž na pódiu předvedla pořádně žhavou taneční show, a to dokonce ve sporém oblečku, který tvořily kalhotky a podprsenka.

„Vůbec tomu nemůžu uvěřit, že je to opravdu tvoje první vystoupení na jevišti. Já bych se zbláznil, kdyby tohle bylo moje první vystoupení,“ nešetřil chválou porotce Ondřej Sokol, který byl z modelky nadšený. „Byla jsi fantastická, je opravdu hodně zpěvaček a hereček, co by měly problém dát to takhle na jevišti, a ještě to uzpívat,“ dodala Eva Burešová, které se sexy číslo také líbilo. ■