Tímhle bujným dekoltem bude dráždit na jevišti. Mají u temperamentní krásky nápadníci šanci?

„Já jsem se v tom našla. Opravdu už tenhle film znám a myslím si, že není člověk, který by ho viděl víckrát než já. Je to taková naše rodinná tradice,“ prozradila Super.cz sexy brunetka. Je zřejmé na první pohled, že temperament na divadelních prknech hrát nemusí, díky kořenům z Moldavska jí proudí v žilách horká krev. Paradoxem je, že režisér filmové verze Emil Loteanu byl spolužákem Felicitiny babičky z Moldavska, takže je pro ni tato role, dá se říci, osudová.

Kromě tanečních choreografií a zpěvu se kvůli muzikálu musela naučit i něco úplně nového, a to práskání bičem. Přestože ne vždy je to bezpečný a bezbolestný sport, zamilovala si to. „Práskání bičem je pro mě výzva jako blázen. Myslím, že mě to chytne tak, že si koupím svůj vlastní a budu si jen tak na zahradě pomalinku trénovat,“ směje se herečka.

Při pohledu na její vizáž a charismatické vystupování se dá předpokládat, že má spoustu obdivovatelů, nejen z řad diváků, ale také fanoušků na sociálních sítích, kam se nebojí přidat svůdné fotky v plavkách nebo kostýmech z Cabaret show, kterou se sestrou vymyslela. Nápadníci ovšem zapláčou, její srdce už si někdo získal. Jak nám Felicita prozradila, je to zatím čerstvé.

„Byla jsem rok a půl sama, měla jsem za sebou ne úplně hezký rozchod. A vždycky, když to člověk nehledá, tak se to najde tak nějak samo, takže teď mám někoho měsíc a půl po boku a jsem moc šťastná,“ prozradila na závěr s úsměvem od ucha k uchu. ■