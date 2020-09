První proměna v Tváři a hned bodovala: Poznáte zpěvačku, která se ukrývá pod dokonalou maskou?

Tahle proměna všechny nadchla. Foto: archiv TV Nova

Už když přijala nabídku do populární show tak věděla, že to nebude jen sranda. Což si také Bára Basiková (57) vyzkoušela hned v prvním kole. Zpěvačka se musela převtělit do písničkářky, která si říká Tones and I a zazpívat její hit Dance Monkey. I přes Bářiny obavy, se její vystoupení setkalo s velkým ohlasem.

V maskérně musela zpěvačka strávit pár hodin a pod rukama profesionálů zestárla o několik let, následně si musela obléknout kostým obtloustlého seniora, ve kterém i tančila. Z její proměny a výkonu byli okamžitě všichni nadšení. „Vím, že jsi trochu trémistka, tak jsem držel strašně palce a nebylo to vůbec vidět a bylo to super, parádní výkon a velký klobouk dolů,“ řekl Báře po odezpívaní hitu Aleš Háma.

„Tahle písnička je pro lidi, kteří se bojí vystoupit ze své komfortní zóny, kteří mají strach z toho, že selžou, že se jim to nepovede. To je to, co vy všichni soutěžící tady budete několik dílů dělat a já jsem moc ráda, že ses nebála té nepohody a že jsi do toho šla, protože to bylo geniální,“ dodala Eva Burešová, která také nešetřila chválou.

Bářin výkon se líbil nejen porotě, ale i ostatním soutěžící. Zpěvačka, která byla pod kostýmem naprosto k nepoznání, se stala vítězkou prvního dílu. Svým výběrem organizace, kam poslala svou výhru dokonce pobavila všechny v sále. „Děkuji moc, jsem úplně naměkko, hned poprvé a první,“ svěřila se Bára a pokračovala.

„Musím říct, že to rozhodnutí, kam peníze pošleme jsme museli udělat mnohem dřív, než přišlo soutěžení. Teď až to řeknu, tak to v tom kontextu bude znít legračně, ironicky a není to tak. Posílám ty peníze do Domova seniorů v Blatné, myslím to vážně, tento domov seniorů mi v době korony přirostl k srdci, našla jsem tam útočiště, mám k tomu osobní důvodu a opravdu ty peníze pošlete do tý Blatný,“ dodala zpěvačka. ■