Utajili svatbu? Z krásné partnerky hokejového playboye Petra Nedvěda je Nicole Nedvědová

Petr Nedvěd s partnerkou Nicole Foto: Instagram N. Volfové

„Nechtěli jsme to šít horkou jehlou. Ve finále by si to v těhotenství neužila Nikča, a ani já. Kdyby se svatba konala hned po porodu, tak by z toho neměla nic zase Naomi. Se svatbou tedy počkáme,“ řekl Super.cz Nedvěd v červnu.

„Svatba teď pro nás není to nejdůležitější. Nejdůležitější je pro nás Naomi. Rádi bychom i ji pak zapojili, takže k tomu dojde nejdřív za tři čtyři roky,“ dodal.

Ani Petr ani Nicole svatbu nepotvrdili.

Nedvědovou první manželkou byla modelka Veronika Vařeková. ■