Svatba odložena na neurčito! Marek Ztracený promluvil o veselce s krásnou Marcelou

V únoru se Marek Ztracený (35) ve velkém stylu zasnoubil s dlouholetou přítelkyní Marcelou, se kterou má syna Marečka. Svatba do roka a do dne nebude. Datum už je jasně dané, rok nikoli.

"Do roka a do dne nebyla v plánu, to jsme si ani nedomluvili s Marcelou. Svatba bude, jen to trošku odkládáme a nedbáme na pověry do roka a do dne," řekl Super.cz Marek, který poklekl během svého koncertu v O2 Areně.

"Máme vysněné datum, je to pro nás důležité datum, které ale letos nešlo stihnout. Musí se to odehrát příští rok nebo ten další. Jen přesně víme, co to bude za datum," prozrazuje s tím, že v odložení sehrál částečně roli i koronavirus.

"Taky trochu. Měl jsem sen, vše nalinkované, teď se vše posouvá. Neděláme z toho drama. U nás vše funguje, jsme spokojení a svatba bude jen taková třešnička," usmívá se zpěvák.

Jasno není ani v tom, jak svatba bude vypadat. "Bavíme se o svatbě často. Buď bude hrozně velká nebo strašně malá. Nejsme schopni se zatím rozhodnout. Já bych se přikláněl k malé, útulné a roztomilé. Mám zkušenost, že když někam pozvu hodně lidí, tak pak na ně nemám čas. Cítím to jako malou svatbu, ale já mám jen půl názoru," dodal Ztracený ve Francii, kam vyrazil na cyklistický závod Tour de France. ■