Bagárová láskyplně kojí svoji tříměsíční Ruminku! Ukázala se jen v podprsence a s dcerou v náručí

Monika Bagárová Foto: archiv M. Bagárové

"Ruminka je plně kojené miminko, spokojené, krásně přibírá a vše je v pořádku. Vím, že v mém v mlíčku má vše, co potřebuje, a jsem šťastná a vděčná, že můžu kojit," říká čerstvá maminka Monika.

Jediné, co ji občas trápí, je to, že bez Ruminky se nemůže nikam vzdálit na delší čas, protože odmítá pít z lahvičky. "Jsou dny, kdy Ruminku nechci s sebou tahat na místa, kde se člověk zdrží prostě déle. Jen nechce žádnou flaštičku s odstříkaným mlíčkem ani s čajíčkem nebo vodou," prozrazuje a zjišťuje od fanynek, jestli na to mají nějaké fígle a jak tuto situaci řešili ony. ■