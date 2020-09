Takhle ji na obrazovce neuvidíte: Krásná reportérka Novy se dostala do finále soutěže krásy. První titul už má v kapse

Simona Šimková Foto: Instagram S. Šimkové

Nápad zkusit soutěž krásy se prý urodil v hlavě Simonina přítele. „Já sama jsem ani nevěděla, že nějaké castingy probíhají. Za vše, lidově řečeno, může přítel, který s tím přišel. Viděl u známé na Instagramu, že se přihlásila, a tak proč bych to prý nemohla zkusit i já,“ vypráví Simona.

„Prvně jsem se mu vysmála, že jsem přeci nikdy nemluvila o tom, že bych se chtěla stát modelkou, tak kde na to přišel. Novinařina je pro mě na prvním místě. Ale moje povaha, která je založená na tom jít do všeho, a nejlépe po hlavě, zapříčinila, že jsem na casting šla, z castingu postoupila do semifinále, ze semifinále do finále, a teď se nestačím divit, jak to všechno takhle rychle běží,“ směje se.

S modelingem už má Simona sice zkušenosti, ale jak už zmínila, nikdy pro ni nebyl prioritou. Vždy ho brala jako hobby či dříve přivýdělek na vysoké škole. V soutěži krásy je poprvé a myslí si, že i naposledy.

„Chápu dívky, které projdou x soutěžemi, protože chtějí být modelkami a doufají, že díky výhře „prorazí“. Já to spíš beru jako skvělou zkušenost, možnost potkat nové lidi, navázat nové spolupráce a něčemu se přiučit - třeba jak to na fotce udělat, aby nohy vypadaly delší,“ směje se Simona a dodává: „V životě se má zkusit všechno, a tak si účast v Miss můžu odškrtnout z pomyslného „to do“ seznamu.“ ■