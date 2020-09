Zbytečná, nebo opodstatněná kritika? Některým lidem se nelíbí, že na nové obálce módní bible jsou jen bílé modelky

Obálka srpnového vydání Vogue s Podzimkovou na titulce se nevyhnula kritice. Super.cz

Zároveň vůbec poprvé v historii magazínu dochází k tomu, že se všechny edice spojily a vytvořily společně obrazové portfolio s jediným tématem – Hope, tedy naděje. Proto se fotky fotografa Michala Pudelky s Bárou a dalšími kolegyněmi Bárou Brůžkovou, Antonií Šteflovou, Lindou Novotnou, Frederikou Krenzerokovou, Evou Klímkovou či Bárou Fialovou zaobírají myšlenkou ekoaktivismu a upozorňují jednak na problém napadení stromů kůrovcem, a na druhé straně i na mnohdy nesystematické kácení lesů u nás a na Slovensku.

Pro někoho bohulibá myšlenka nebyla některým kritikům dostatečně hodnotná a stěžovali si, že v rámci světového boje Black Lives Matter chybí mezi modelkami dívka jiné než bílé pleti.

Kritikou na účet zářijového vydání veřejně nešetří například návrhář Jiří Kalfař. Tomu se nelíbilo, že mezi mladými českými a slovenskými modelkami chybí dívka jiné než bílé pleti. Kritizoval nejen absenci národnostních menšin, ale i celkové diverzity. Nezamlouval se mu ani záměr české módní bible a tvrdí, že pokud si magazín vybral jako téma ekologii, tak nemůže přivázat modelky ke stromu napadenému kůrovcem.

„Lidi by k sobě neměli být tolik kritičtí. Spíš by měli oceňovat snahu lidí,“ vyjádřila svůj názor Bára a argumentovala fakty: „Myslím, že jsme naopak podpořili lokální modelky. Nikdo nikam nemusel lítat.“

Na svou první obálku módní bible je Podzimková hrdá a stojí si i za fotoeditorialem. „I když to nebylo všemi úplně pochopené, celá ta myšlenka byla skvělá. Lidi, co to dělali, měli ten nejlepší záměr.“ ■