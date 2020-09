Novou řadu Tváře odstartuje v proklatě sexy kostýmu: Dáša z Mostu! se předvede jako popová diva

Erika Stárková a Eva Burešová Foto: archiv TV Nova

Nová řada populární show odstartuje opravdu zostra. Erika Stárková (36), známá zejména jako Dáša ze seriálu Most!, se hned v prvním dílu pořadu Tvoje tvář má známý hlas musela proměnit v sexy divu. Herečka byla hned na začátku postavena před poměrně těžký úkol, musela se převtělit do Lady Gaga.

Na svém prvním vystoupení, ve kterém se předvede v provokativním kostýmu, ale nebude sama. Divákům se během sobotního večera představí s hitem Rain On Me, který světoznámá hvězda zpívá s neméně známou kolegyní Arianou Grande. Erice Stárkové s tímto duetem pomůže přímo jedna z porotkyň show Tvoje Tvář má známý hlas Eva Burešová.

„Nejvíce zabrat mi dalo zpívat a do toho tancovat. Lady Gaga prožívá všechny svoje songy celým tělem a v tom je úžasná. Nemá žádné typické gesto, ona jede vždycky naplno se vším,“ prozradila Erika Stárková, která se musela nasoukat do opravdu vyzývavého kostýmu. No posuďte sami. ■