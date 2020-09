S touhle silikonovou fitness barbie měl Karlos Vémola podvádět Lelu. Blondýnka prozradila, jak to mezi nimi začalo

Zápasníkovi učarovala další silikonová modelka.

Dřív se ve spojitosti s Vémolou mluvilo například o jeho bývalé partnerce Denise, její kamarádce Adéle nebo silikonem vylepšené Španělce Kristhin, nyní se objevila další žena, která tvrdí, že měla k zápasníkovi velmi blízko, a to v době, kdy tvořil pár s Ceterovou. Z Německa, kde žije, údajně i vyrazila za Vémolou na jeho pozvání do Čech.

„Jednou mi napsal na Facebooku a začali jsme se bavit. Pak mě pozval do Prahy na zápas na Štvanici loni v létě, kde byla i těhotná Lela. A tak to začalo. Potom jsme se začali scházet po dobu, co jsem byla v Česku,“ řekla silikonem přifouknutá blondýnka Zdena Černá alias Lulu Blesku.

O tom, že měl zápasník MMA v té době partnerku, prý sice věděla, ale sama byla nezadaná a brala to jako dobrodružství. Když se k ní pak Vémola nechoval podle jejích představ, vystavila si na oplátku na svůj profil fotku z jeho koupelny, čímž mu pochopitelně zavařila.

„Byla jsem požádána, abych ji smazala, což jsem slíbila. Mezitím mi ale zavolala rozčílená Lela. Řekla, ať ji smažu, ale na rozdíl od Karlose hodně hrubým způsobem. To mě urazilo, takže jsem řekla, že nic mazat nebudu,“ uvedla Lulu, která prý kontakt s Vémolou neutnula. V půlce září prý plánuje znovu zavítat do Prahy. ■