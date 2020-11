I své děti musí do cvičení na hudební nástroje nutit: Co na dcery platí a jaké má Pavel Šporcl triky?

Pavel Šporcl Super.cz

Houslista Pavel Šporcl má dcery, které po něm podědily hudební nadání. Kdo by si ale myslel, že Violetu a Sophii nemusí k pravidelnému cvičení na housle a violoncello nutit, tak by se divil.

„Musím je do toho nutit, stejně jako nutila maminka mě. Není to tak, že bych je musel bičem mlátit, řeknu, že jdeme cvičit, dám jim určitý limit, třeba že za čtvrt hodiny se sejdeme, a ony jdou. Jsou velmi talentované, ale jestli se tomu věnovat budou, samozřejmě nikdo neví,“ řekl nám Šporcl, který vede k hudbě děti i skrz televizní obrazovky.

Na televizní stanici Déčko má pořad Hudební perličky, kde seznamuje děti s klasickou hudbou.

„Mám co předávat, ale nemám na učení příliš času. Ale předpokládám, že v dalších letech bych se tomu mohl věnovat víc a víc. Taky bych rád šel na sociální sítě, třeba s učením, myslím, že těch možností je mnoho,“ míní Pavel, který se jako houslový virtuos živý celý život. Otázkou je, zda půjdou v jeho šlépějích i dcery, které má s manželkou Bárou Kodetovou (50).

„Ten mimořádný stav nám ukázal, že třeba matematika není úplně ta největší láska jejich životů a že by na tu konzervatoř mohly směřovat i kvůli tomu, že se tam matika neučí. Ale to se samozřejmě uvidí. Už nemáme tolik času, Violetka je v 8. třídě, takže za rok by musela dělat přijímací zkoušky,“ prozradil nám hudebník, který léto se svou rodinou trávil doma.

„Léto jsme trávili tady, já hodně pracovně, hrál jsem na festivalech, připravoval jsem projekty, toho času nebylo tolik. Trávili jsme dovolenou doma, na zahradě a u bazénu. Česko je krásná země a není potřeba být každý rok v zahraničí. Myslím, že si to umím užít i tady, což je velmi dobře,“ dodal závěrem rozhovoru. ■