Ten dezert byl málo sladký, nešetří svého soupeře Zdeněk Pohlreich v Prostřenu

Problém nastane už u hlavního chodu, kterým Ital své strávníky moc nenadchne. Zaprvé je zklamalo dlouhé čekání, a nakonec dostali na stůl studený pokrm. „Myslím si, že jsme čekali relativně dlouho na hlavní chod. Ta ryba byla studená a ležela na studených rajčatech a já si myslím, že i když se to na Sardinii takhle docela dělá, já mám rád, když je jídlo teplý, obzvlášť hlavní chod,“ hodnotil posléze práci Coizzy Zdeněk.

Zdeněk měl nejprve problém s hlavním chodem

FTV Prima

Gianfranco nenadchne šéfa ani dezertem, kterým je Tiramisu na sardinský způsob. Pohlreich nejdřív u stolu pronáší, že jako klasičtí účastníci Prostřena musí nahlas všichni podotknout, že ten dezert není dostatečně sladký. To navíc ještě znovu zopakuje při závěrečném hodnocení: „Bylo to málo sladký. Tiramisu se používalo, když se borci vraceli z vykřičených domů a potřebovali, aby jim to rychle dodalo energii, tedy často se to takhle říká.“

Mistr české kuchyně Jaroslav Sapík nenechal výběr dezertu také bez komentáře a dodal: „Já neznám pořad, kde by nebyl dezert tiramisu. Už mi z toho vstávají vlasy na hlavě.“ ■