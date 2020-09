Ještě se pořádně neobjevila na obrazovce a už sklízí kritiku. Nová hvězda Slunečné to čekala

Eva Josefíková Foto: archiv FTV Prima

„Zaznamenala jsem prvotní reakce na sociálních sítích, protože díly si můžou diváci předplatit a nakoukat dopředu na internetu. Takže ti nejvíc nedočkaví fanoušci mě už viděli a jejich komentáře byly buď milé, s očekáváním dalších dílů, nebo naštvané. Což je úplně normální a jsem ráda za všechny reakce a za to, že postava, a to, jak ji hraju, má nějaký ohlas a není lidem jedno. Myslím si ale, že jestli nějaká smršť reakcí opravdu přijde, tak potom, co to bude odvysíláno v televizi,“ přemítá herečka, která v seriálu nahradila Veroniku Arichtevu (34).

Arichteva se rozhodla odejít kvůli těhotenství. „Ráda bych točila dál, ale chci, aby všechno bylo v pořádku, snažím se stýkat s co nejméně lidmi,“ uvedla Veronika po svém posledním natáčecím dnu. ■