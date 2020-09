Nos plný modřin, ale naštěstí nepřišla o oko: Tereza Bebarová skončila se zraněním v obličeji

Bývalá hvězda Ulice fanoušky varovala, aby byli opatrní. Foto: Instagram T. Bebarové

Za všechno přitom mohla jen obyčejná vystřelovací tuba s konfetami, která se na oslavách používá dnes a denně. „Tak jsem byla na mejdanu a dala si do nosu... Teda, spíš jsem do něj dostala... Jsem Vám chtěla říct, že kdybyste náhodou někdy někde používali petardu na konfety, tak je herečkám /a ani jiným lidem/ nevystřelujte zblízka do obličeje. Moc to neocení,“ varuje s humorem své fanoušky bývalá hvězda Ulice.

I když to na první pohled není ze snímku patrné, po „výbuchu“ se jí na nose vytvořila pěkně zbarvená modřina a šrám. Šlo sice o centimetry, ale naštěstí se výstřel vyhnul očím. Tereza nyní pilně pracuje na natáčení svého nového pořadu Čas na Te.Be., kde by diváci díky práci šikovných maskérů neměli na její tváři nic zaznamenat. ■