Josefíková o postelové scéně s Kramárem: Tohle řekla na konto staršího kolegy

Dvě herečky, jedna postava. Veronika Arichteva předala ve Slunečné štafetu Evě Josefíkové. Video: FTV Prima

„Byl to můj první natáčecí den, ale naštěstí ne první scéna, která mě po nástupu do seriálu čekala. Tak zhurta to produkce nepojala,“ řekla Eva, která Kramára dobře zná, ale z role otce. Situace tak pro ni byla nestandardní.

„Maroš mi hrál v loňské štědrovečerní pohádce tatínka, teď je to ale jinak. Je to pro mě trochu neobvyklé, protože v takových situacích nejsem zběhlá. Nikdy jsem o tolik let staršího partnera neměla, nicméně i takové věci se dějí a seriál má reflektovat všemožné životní situace – já to přijímám a Maroš je moc milý kolega,“ svěřila Eva.

Josefíková zatím neví, jak dlouho ve své nové roli setrvá. Vše se bude odvíjet od možností Veroniky Arichtevy. ■