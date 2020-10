Místo koncertování na festivalech měl volné léto: Zpěvák nečekaně zvládl i zahraniční dovolenou

Jan Kopečný Super.cz

„Byl jsem nakonec na dovolené, myslel jsem, že k moři nepojedu, a nakonec jsme se zčistajasna rozhodli a byl jsem za to moc rád. Paradoxně všichni strašili a nikdo nás nikde nestavěl a bylo to pohodové. Všude bylo málo lidí, takže to bylo příjemné,“ svěřil Super.cz zpěvák, který si samozřejmě užil i rodné hroudy.

„A s kluky jsme podnikali výlety do lesa a do přírody a trávil jsem čas doma, točili jsme ve studiu s kapelou, bylo to příjemné léto a bylo jiné než všechna ostatní. Většinou máme spoustu práce a teď to bylo takové klidnější,“ prozradil Honza Kopečný, který je rád, že se mohl po pauze opět vrátit k práci, mj. do muzikálu Kat Mydlář, který se po 9 letech vrátil.

„Jsem v tomto muzikálu nováček. Je to jiná role, než hrávám tady na Broadwayi, tohle je vyloženě milovník,“ rozpovídal se zpěvák, který hraje mladého Jesenia.

Přes léto se sice nezkoušelo, Honza se ale musel učit text. „Naučil jsem se to během několika dní a většinou s tím nemám problém. Pomáhá mi stres. Učím se rychle, když jsem ve stresu, a dlouhé zkoušení mi paradoxně dělá problém. Mám radši, když je to intenzivní,“ dodal zpěvák. ■