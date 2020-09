Romský účastník SuperStar se stal součástí hromadné rvačky. Rasismus a šikanu v tom ale nehledejte

Jan Bendig v novém klipu Video: JanBendigOfficial

Přetextovanou písní vypráví Honza příběh o životě obyčejného Roma. „Za to, že jsem Rom, se nestydím a rád do svých písniček zařazuji romské texty či motivy. Klip Bella Ciao ukazuje, jak se někteří Romové umí bezprostředně bavit, život si užívat, ale taky to, že to občas nedopadne úplně podle představ,“ dodává Jan Bendig.

Klip totiž vyvrcholí hromadnou vesnickou rvačkou asi sedmdesáti lidí, kterou někteří vzali až moc vážně.

„Čekal jsem, že jim to moc nepůjde a nebudou se opravdu prát. Jakmile ale byla ohlášená akce, tak se do sebe lidi pustili takovým způsobem, že to vypadalo opravdu reálně. Dokonce jsem si všiml, že si pár ženských mezi sebou vyškubalo vlasy nebo roztrhalo oblečení. Takže bylo asi do patnácti minut hotovo a režisér spokojeně opouštěl tuto vesničku se slovy, že tak super a bezproblémové natáčení ještě nezažil,“ vzpomíná Honza Bendig, který aktuálně točí v Tunisku klip se zpěvačkou Lucií Bikárovou, která letos zabodovala ve finálových kolech Česko Slovenské SuperStar. ■