Už čtyři roky netvoří pár. Cesty Borhyové a Hrdličky ale spojila tato roztomilá bytost

Spojila je dcera. Foto: Super.cz/Instagram L. Borhyové a M. Hrdličky

„Plán na dnešní ráno byl jasný! Nezaspat a vyprovodit naši malou holčičku do první třídy! Je to pro mě jako rodiče nová role a těším se na ni! Ať se Ti tu líbí, Lindi,“ napsal Michal na sociální síti k fotkám dcery.

Podobné přání zveřejnila prostřednictvím svého profilu na sociální síti Instagram také Lucie. „Letos byl pro nás začátek školního roku obzvlášť důležitý. Naše Linduška totiž vstoupila do další životní etapy. My Ti, lásko, přejeme, ať se Ti v ní daří co nejlépe, a hlavně ať Tě baví. A také všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A Tobě, Lukýsku, ať jsi stále tak úžasný brácha-parťák a ve škole pořád spokojený,“ napsala Borhyová, která do školy vyprovodila také syna Lucase, kterého má s řeckým podnikatelem Nikem Papadakisem.

Ani jeden z rodičů dětem neodhalil tvář, ty se snaží ona rodiče před médii chránit a medializaci nechat až na jejich dobrovolném rozhodnutí. ■