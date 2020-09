V neonových bikinách přímo zářila: Tereza Budková vystavila své božské tělo a bujné vnady na pláži

Tereza Budková Foto: Instagram T. Budkové

A nutno říct, že ostatní turisti, kteří si pro svou dovolenou vybrali podobný termín, musí být v sedmém nebi. Tereza si totiž na pláž vyrazila v opravdu nepřehlédnutelném modelu. Oblékla dvojdílné fosforeskující plavky, ve kterých byla rozhodně k nepřehlédnutí, k čemuž také přispěla pláž s černým pískem, kterými je ostrov známý.

„Musím říct, že to byla příjemná změna, samozřejmě mi chyběla procházka po pláži, na těch kamíncích jsem měla co dělat, abych se dostala do moře. Na druhou stranu hezká masáž chodidel zadarmo, ale voda byla krásně čistá a nezakalená. Myslím, že stojí za to navštívit Řecko,“ svěřila se modelka, která na pláži předvedla nejen své neodolatelné tělo, ale také bujný, silikonový dekolt, kterým se může už několik let chlubit. ■