Ze SuperStar rovnou do Tváře: Takhle mladý zpěvák zareagoval, když nabídka z televize přišla

Tu bude muset zvládnout i vedle účinkování v divadle, brzy ho totiž čeká premiéra Kata Mydláře. „Objevím se v roli soudce,“ svěřil nám Martin a předvedl se ve svém okázalém kostýmu. „Takový kostým mám poprvé, a je to dobrý,“ říká zpěvák, který je rád, že se po pauze mohl vrátit do Divadla Broadway. „To volno už bylo moc dlouhé, takže jsem rád, že jsem zpátky,“ řekl Martin.

Ten se nyní snaží skloubit zkoušení na premiéru a natáčení Tváře, které je také obtížné.

„Je to náročné, a hlavně to skloubit s divadlem. Já to bohužel nestíhám tak, jak bych potřeboval, takže ještě budu muset zkoušet a pilovat doma, protože těch zkoušek je málo, a to kvůli tomu, že jsme nemohli zkoušet přes prázdniny, takže je to docela hustý,“ prozradil Martin, který i tak nabídku do populárního pořadu přijal s nadšením. „Upřímně jsem si to přál, takže jsem nečekal a řekl jsem, že jo,“ dodal na zkoušce. ■