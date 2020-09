Karel Heřmánek po 30 letech končí s vedením svého divadla. Víme, proč a komu funkci předá

Hana a Karel Heřmánkovi Michaela Feuereislová

Proto i tisková konference k nadcházející sezoně, kde jsme se s manželským párem setkali, dostala podtitul Tahle sezona se nezvrtne, podle jedné z nejoblíbenějších činoher z jejich repertoáru, která má název: Hra, která se zvrtla.

„Nechceme stát s rukama za zády, ale naopak se postavit všem protivenstvím a s pevnou vírou v naše diváky, kteří, jak doufáme, přijdou do divadla a podpoří nás, se pokusíme, aby se ta příští sezona nezvrtla,“ řekla Super.cz Hana Heřmánková.

Na principálovi divadla Karlu Heřmánkovi bylo znát, že ho poslední měsíce značně demotivovaly a unavily. Jeho manželka nám potvrdila, že se po uvážení rozhodl předat svou funkci mladší generaci, a to synům Karlovi a Josefovi, aby se mohl věnovat hlavně herectví, režírování a vnoučatům.

Přesto neztrácí víru, že se zablýskne na lepší časy. „Věříme, že se nám podaří získat konečně nějaké prostředky od města, od státu. Uvidíme, co bude ta výzva Covid 1 Kultura a Covid 2, která je přislíbená, znamenat,“ vysvětluje Hana Heřmánková. „V tuto dobu hledáme mecenáše a sponzory, kteří by nám toto nelehké období pomohli překonat. Musím říct, že plány na tu příští sezonu máme krásné, a myslím, že se nemáme za co stydět a je na čem stavět. Chystáme muzikál Cabaret, Iliadu, krásnou moderní americkou hru na motivy Homéra, v režii Guye Robertse,“ snažně prosí diváky manželka Karla Heřmánka. ■