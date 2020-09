Toto je náš výhled: Zuza Belohorcová se s rodinou přestěhovala do Španělska a ukázala nové bydlení

Zuzana Belohorcová ukázala nové bydlení. Video: Instagram Z. Belohorcové

„Toto je náš nový výhled. Je krásný, samozřejmě trošičku jiný,“ říká Zuza na terase bytu. Ten s manželem Vlastou Hájkem pronajali poté, co se rozhodli po 12 letech opustit Miami.

Z Floridy se odstěhovali z více důvodů. „Donald Trump nevydává zelené karty, kvůli koronaviru je to horší s naším byznysem a celá situace v Americe není dobrá, ani co se týče bezpečnosti. To je pro nás asi nejzásadnější. Kvůli dětem jsme si řekli, že změníme prostředí, že není na co čekat. To je asi hlavní věc, proč se stěhujeme - aby děti byly v bezpečí,“ uvedla Zuza.

Dcera Salma a syn Nevio ve Španělsku rovnou nastoupili do škol. „S časovým posunem to bude první dny náročné, ale zvládnou to. Důležité je, aby se jim ve škole líbilo a aby všechno fungovalo, jak má,“ věří Belohorcová, která už se těší, až začne poznávat nové okolí. ■