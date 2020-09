Před třemi týdny si utrhnul vaz v koleni: Sagvan Tofi už odhodil berle, hrát ale musí s ortézou

Sagvan Tofi Herminapress

„Berle jsem už odhodil, ortéza mi ale pořád dělá společnost. Tak uvidíme, na jak dlouho,“ řekl Sagvan, který by se již příští týden měl vrátit na divadelní prkna. Rozhodně se nebude ale jednat o návrat, který si představoval. „V Divadle Broadway začínáme hrát už tuhle sobotu muzikál Mýdlový princ, kde od začátku do konce neslezu z jeviště a často se taky převlékám,“ svěřil Sagvan, který to na jevišti ani v zákulisí nebude mít jednoduché.

„Doufám, že to s tou ortézou nějak odehraji, protože některá představení ani Martin Dejdar ani Martin Písařík odehrát nemohou, tak musím hrát já,“ řekl. „Ale už se na diváky po té půlroční pauze těším. Kromě Mýdlového prince hrajeme také Kvítek mandragory, Čas růží a od listopadu Děti ráje,“ pozval závěrem herec a zpěvák, který doufá, že vše zvládne. ■