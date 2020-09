Kvůli účasti ve Tváři se zpěvák učí chodit na podpatcích. Jeho přítelkyně modelka je skvělou učitelkou

Už trénuje do televizní show. Super.cz

V posledních týdnech žije především přípravami na další řadu soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Albert Černý má před sebou zajímavé výzvy. „Hodně mě to baví. Je to dobrá zkušenost. Miluju hudbu a zpívání, a dokonce jsem zjistil, že mě baví i tanec. Je to pro mě nové. Taneční kreace typu Backstreet Boys jsme s Lake Malawi nikdy nedělali,“ směje se frontman zmíněné třinecké kapely.