Stará láska nerezaví? Krásná herečka vyrazila na wellness pobyt se svým bývalým, svalnatým Mužem roku

Anna Jiřina Daňhelová a Jiří Kmoníček spolu vyrazili na wellness pobyt. Herminapress

Proto nás překvapilo, když jsme je spolu potkali na wellness soustředění finalistů a finalistek soutěže Anděl mezi zdravotníky v hotelu, kde se přespávalo. A dozvěděli jsme se, že měli i společný pokoj.

"Zní to možná zvláště, ale my jsme opravdu zůstali kamarádi. Do stejné řeky nechci znovu vstupovat. Původně jsem měla jet s kamarádkou, ale ta odřekla, tak jsem si říkala, že jsme se s Jirkou dlouho neviděli, a aspoň bude čas na to si popovídat," vysvětlila Super.cz Jiřina.

Ta byla na soustředění pozvaná, protože jako další tváře primáckého seriálu fotila snímek do kalendáře spolu s jedním z nominovaných zdravotníků. Doprovod si mohla vybrat sama. ■