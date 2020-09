Poznáte ji bez růžové hřívy? SuperStar Tereza Mašková buduje kariéru s přítelem, hudebním producentem

Tereza Mašková Super.cz

Nejdřív jsme váhali, zda je to opravdu ona. Když vítězka SuperStar z roku 2018 vystupovala na finále soutěže Dívka roku, chyběla jí totiž její signifikantní růžová hříva. "Růžová se hodně rychle vymývá, ale už jsem objednaná ke kadeřníkovi, takže se k ní určitě vrátím," vysvětlovala nám Tereza Mašková (24).

Povídali jsme si i o tom, jak se jí dva roky po vítězství daří v hudební branži. "Je to teď samozřejmě pracnější. Krátce po vítězství to jde jakoby samo a kdo to nezná, může být pak zklamaný. Je jasné, že vás pořád nebude někdo vodit za ručičku. Ale hudba mě pořád baví, plním si sen a mám se skvěle," svěřila mladá zpěvačka.

Vyřešila i problém s managementem, který řada zpěváků po soutěžích má. "Mám skvělý management, protože všechno děláme spolu s přítelem. Přítel je můj manažer. Jsou samozřejmě i chvíle, kdy se štěknem, ale díky tomu, že se máme rádi a milujeme oba hudbu, tak nám to funguje," upřesnila Tereza, která natáčí i ve studiu a užila si s partnerem, hudebním producentem Oliverem Žilákem, s nímž žije v Bratislavě, i dovolenou v Chorvatsku. ■