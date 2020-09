Odevzdala korunku královny krásy a září štěstím: Bývalá Miss se ukázala v bikinách, promluvila o vztahu i svých plánech

Denisa Spergerová Super.cz

"Na druhou stranu mi přišlo, že to uteklo fakt rychle. Získala jsem spoustu kontaktů, jak v modelingu, tak obecně, mám spoustu spoluprací na Instagramu. Jsem fakt spokojená," svěřila nám Denisa, když jsme si s ní povídali při natáčení videoklipu pro Matyáše Hložka (26).

Nebýt soutěže, nepoznala by se zřejmě ani se svým současným partnerem, podnikatelem Viktorem Hájíčkem (34), s nímž už je půl roku. "Je to tak, všechno to souvisí. Jsem spokojená, klape nám to, už jsme byli i na dvou dovolených, v St. Tropez ve Francii a pak v Chorvatsku. Ale žádná svatba ani děti zatím v horizontu nejsou," pochvaluje si vztah s expartnerem Týnuš Třešničkové (24).

Pokud jde o budoucnost, plánuje se nadále věnovat modelingu, začíná také studovat digitální marketing na vysoké škole. "Ale chtěla bych si založit i něco svého, že bych měla svoji značku, kterou bych prodávala na Instagramu," svěřila. ■