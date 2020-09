Houdová pózuje nahá na skále. Mluví o orgasmickém životu a milování jako cestě k Bohu

Helena Houdová Foto: instagram H.Houdové

Nyní Houdová zveřejnila fotku, na níž je zcela nahá na skále.

Při zveřejnění posledního snímku Houdová svým followerům položila i několik otázek, jimiž se sama zabývá. Týkají se například sexuality jako prostředku k sebepoznání či vnitřní síly člověka jako nástroje léčení.

„Co kdyby naše sexualita byla nádherná? Co kdyby Tvoje genitálie byly portálem k vlastní síle tvořit naplněný život, po kterém toužíš? Co kdyby sebepotěšování bylo podporováno rodiči jako sebepoznávací a sebelaskavý proces? Co kdybychom se prostě rozhodli, že naše životní síla může být používána jako nástroj léčení, tvoření, manifestace a využívání? Co kdyby milování bylo cesta k Bohu? K jednotě, po které každý z nás touží? Co kdyby bylo Tvoje tělo posvátné? Co kdyby sis dovolila žít orgasmický život?“ uvedla Helena. ■