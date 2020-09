Dvorní návrhářka Lucie Vondráčkové vedla syna poprvé do školy. Tahle kráska je maminkou už sedmiletého kluka

Dominika Domnosilová Foto: archiv D. Domnosilové

Dvorní návrhářka Lucie Vondráčkové Dominika Domnosilová letos poprvé odvedla do školy svého syna Roberta. Pětatřicetiletá Dominika vypadá velmi mladistvě, a málokdo by tak řekl, že je maminkou už sedmiletého kluka.

"1. školní den. Myslím, že Robík bude dobrý student. Musel mít svůj budík, který mu ráno drnčel u hlavy čtvrt hodiny, a nevzbudil ho," prozradila nám se smíchem Dominika.

ČTĚTE TAKÉ: Lucii Vondráčkovou obléká do šatů, pod které nejde vzít podprsenka: Návrhářka promluvila o zpěvaččiných ňadrech

A jak to pokračovalo?

"Asi po deseti minutách, co seděl v lavici, na mě posunkoval, že už ho to nebaví a že nechce pořád sedět na jednom místě. Když jsme odešli ze školy, tak mi oznámil, že je rád, že už to má za sebou a byl děsně překvapený, že zítra bude muset do školy zase. Ano, a dalších třináct let," směje se návrhářka.

"Myslím, že jsme ten školní rok zahájili dobře," zhodnotila nakonec Domnosilová. ■