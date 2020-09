Její přítel má radši brunety, tak šla Nikol Štíbrová do tmava. Co na její proměnu říkáte?

Nikol Štíbrová má novou barvu vlasů. Foto: archiv N. Štíbrové

Svého kadeřníka přemluvila, aby zvolil metodu ombre. U kořenů vlasů tak má tmavou barvu, která postupně zesvětluje.

"Chtěla bych tmavou barvu, to bude průser, viď?" ptala se Nikol svého kadeřníka, když usedala do křesla.

Zatímco její přítel prý preferuje brunetky, u zbytku rodiny si reakcemi nebyla jistá.

"Petr byl vždycky na brunety, tam to bude v pořádku. Ještě Mates, aby mě poznal. Ale mně se to líbí, a to je hlavní," napsala k fotce, kde proměnu předvedla a naznačila tím, proč se proč tmavou barvu rozhodla.

Co doma partner Petr Leitgeb na novou image své lásky řekl, zatím netušíme. Co na to říkáte vy? ■