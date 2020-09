Šestnáct let vztahu a sedm let manželství. Tereza Kerndlová by ráda obnovila svatební slib v méně zdobných šatech

Kerndlová opět v bílém. Super.cz

V ní Tereza splnila dress code na desátých narozeninách kliniky estetické chirurgie, kam čas od času dochází. „Bílá je pro mě symbolem čistoty. Sama ji ráda nosím," prozradila.

Výročí svatby si zpěvačka a její manžel nemusí připomínat, neboť romantiku prožívají každý den. „Je to na tom krásném, vyrovnaném a dokonalém vztahu to nejlepší, že si to nemusíme připomínat. Neslavíme to a neřešíme to, je to pro mě symbolické. Každý rok mi ale v ten den volá babička, která to hodně prožívá,“ říká Tereza.

Na oslavu výročí si bývalá moderátorka hudební soutěže The Voice příliš nepotrpí, dovedla by si ale představit zopakovat manželský slib. „Klidně bychom obnovení sňatku po deseti letech udělali. Lidi to dělají a já myslím, že je to fajn. Až to bude významnější výročí, tak to možná uděláme,“ říká Tereza.

Terezka by druhé veselky využila k tomu, aby oblékla zase zcela jiné šaty. „Určitě bych chtěla jednodušší šaty. Tenkrát jsem měla velmi výraznou španělskou krajku a tentokrát bych volila minimalismus,“ říká Tereza Kerndlová. ■